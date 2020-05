Detetados dois reclusos infetados com Covid-19. Visitas às prisões arrancam em junho

Estabelecimento prisional de Vale dos Judeus © João Girão

Por TSF/Lusa 19 Maio, 2020 • 09:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois reclusos, um que estava detido no estabelecimento prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, e outro no estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola, foram levados para o hospital prisional depois de testarem positivo à Covid-19

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais confirmou à TSF as infeções dos dois reclusos. Todas as pessoas com quem estes estiveram em contacto estarão agora em isolamento.

A informação foi avançada pela Antena 1, que adianta que as infeções terão ocorrida no seguimento de saídas precárias.

Os reclusos e os jovens internados em centros educativos deverão recomeçar a receber as visitas de familiares durante o mês de junho.

O sindicato dos guardas prisionais mostra-se preocupado com a proteção dos profissionais quando forem retomadas as visitas dos familiares aos presos, suspensas devido à pandemia, e pediu esclarecimentos sobre os moldes como se vão realizar, numa carta aberta enviada ao primeiro-ministro.

O ministério refere que o regresso de visitantes aos estabelecimentos prisionais e aos centros educativos depende do cumprimento integral das orientações da saúde pública "no sentido de se continuar, como foi conseguido até ao momento, a proteger a população reclusa e os jovens internados em centros educativos do contágio" pelo novo coronavírus.

As visitas aos detidos estão proibidas desde março, sendo permitida a realização de três chamadas telefónicas diárias com a duração de cinco minutos cada.

O Governo aprovou a 11 de abril o regime excecional de libertação de presos que permitiu libertar 1.918 reclusos, segundo os últimos dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Portugal regista 1.231 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 13 do que no domingo, e 29.209 infetados, mais 173, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Notícia atualizada às 8h53