Detida mãe dos recém-nascidos encontrados mortos em Cascais

A mulher de 33 anos tem nacionalidade estrangeira © Igor Martins / Global Imagens

Por Dora Pires 10 Dezembro, 2021 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Policia Judiciária deteve a mãe dos dois recém-nascidos encontrados mortos na madrugada do passado dia 4 de novembro em Cascais. Em comunicado enviado à TSF, a PJ afirma que a mulher agora detida é suspeita de dois crimes de homicídio qualificado e um crime de profanação de cadáver.

De acordo com o mesmo comunicado, a mulher de 33 anos tem nacionalidade estrangeira.

A mulher está detida e vai agora ser sujeita a interrogatório para lhe ser aplicada medida de coação.

As vítimas são os filhos recém-nascidos, um rapaz e uma rapariga. A mãe é suspeita de ter assassinado ambas as crianças logo após o parto. Os bebés foram encontrados mortos "no interior de uma residência em Cascais, um deles dentro de um saco de lixo e outro em cima de uma cama", confirmou na altura fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).