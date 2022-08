Detida mãe que abandonou recém-nascido em Cascais

© Pedro Granadeiro / Global Imagens (arquivo)

A Polícia Judiciária (PJ) informa, este domingo, que deteve a mulher suspeita de ter abandonado um recém-nascido, seu filho, em Cascais, no passado dia 10 de julho.

Através de um comunicado, a autoridade refere que a mulher de 33 anos está "fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada".

Factos que "ocorreram na sequência de uma gravidez indesejada, mantida pela arguida, a que se seguiu, no final do período normal de gestação, um parto sem assistência, ocorrido em casa e o posterior abandono, do recém-nascido, numa zona isolada, com o claro intuito de lhe provocar a morte e dificultar a sua localização por terceiros"

"Por motivos completamente alheios ao comportamento e à vontade da arguida", sublinha a PJ, "a criança recém-nascida, do sexo masculino, acabou por ser localizada por pessoa que providenciou por contacto com os serviços de emergência médica, possibilitando o transporte, em tempo útil, para unidade hospitalar, evitando assim a ocorrência da morte".

A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, faz ainda saber a PJ.