Detido em Lisboa suspeito de uma centena de crimes de abuso sexual de crianças

Um homem foi detido no distrito de Lisboa por suspeitas de cerca de uma centena de crimes de abuso sexual a quatro crianças com idades entre os três e os sete anos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção do homem de 49 anos.

"Os factos ocorreram nos últimos anos, na residência do suspeito, tendo o presumível autor aproveitado a circunstância de manter relações de familiaridade e vizinhança com as vítimas", refere a PJ.

A investigação teve início, de acordo com a PJ, após sinalização de uma das vítimas, por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

A PJ realizou, em dois dias, diligências que permitiram "recolher esclarecedores elementos de prova quanto à autoria".

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.