Detido no Algarve um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido

© Igor Martins/Global Imagens

Por Carolina Rico 05 Maio, 2022 • 10:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido foi detido na passada segunda-feira em Vilamoura, no Algarve, numa operação da Polícia Judiciária (PJ) em cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades policiais do Reino Unido.

De acordo com um comunicado da Agência Nacional de Crime (NCA, na sigla em inglês), Callum Halpin, de 27 anos, fazia parte de uma lista de 12 fugitivos "mais procurados" que as autoridades britânicas acreditavam estar escondidos em Espanha.

"A detenção de Callum Halpin só foi possível garças à parceria soberba entre a NCA e a homóloga portuguesa, a quem estamos extremamente agradecidos", afirma Steve Reynolds, responsável pela secção regional da Agência Nacional de Crime britânica em Espanha.

Callum Halpin, 27, was detained on Monday near Vilamoura in the Algarve in a joint operation involving the NCA, Portuguese Judicial Police and international partners. - National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 4, 2022

O britânico é suspeito de homicídio por ter baleado mortalmente um homem de 31 anos, em 2018, num caso com ligações ao tráfico de droga. É também suspeito da prática de um crime de tentativa de homicídio por ter alvejado outro homem, que ficou ferido com gravidade.

Foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva até o processo de extradição para o Reino Unido ficar concluído.