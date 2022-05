Detido suspeito de matar adepto durante festejos no Dragão

© Igor Martins / Global Imagens

Foi detido o jovem suspeito das agressões que provocaram a morte de um homem de 26 anos, esfaqueado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto, junto ao estádio do Dragão, na madrugada de domingo.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Polícia Judiciária revela que, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve na noite desta segunda-feira um homem de 19 anos pela prática do crime de homicídio qualificado.

O crime terá ocorrido "em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima".

Na madrugada de domingo, "um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés. Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte."

O suspeito da agressão já tinha fugido do local quando as autoridades chegaram, segundo testemunhas do crime, que ocorreu por volta das 03h00/04h00.

Também uma mulher que acompanhava a vítima ficou feridas. Ambos foram transportados para uma unidade hospitalar, sendo que o homem acabou por não resistir aos ferimentos.

A Polícia Judiciária admite que o caso está envolto num "contexto de enorme confusão", com "existência de diversa informação errada", pelo que a recolha das provas que levaram a esta detenção resulta de um "trabalho ininterrupto e exaustivo".

O detido, empregado de limpeza de profissão, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.