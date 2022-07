Detido suspeito de dois crimes de incêndio florestal em Ourém

© Pedro Sarmento Costa/lusa

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção do presumível autor de dois crimes de incêndio florestal, no domingo, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, explicou que os factos ocorreram na União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, "local onde deflagraram dois focos de incêndio".

"O detido foi visto a abandonar o local dos factos e perentoriamente identificado por testemunhas, imediatamente antes do início dos focos de incêndio, sendo que o mesmo possui antecedentes criminais e policiais pela prática do mesmo tipo de crime", adiantou a PJ.

O detido, de 45 anos, vai ser presente às autoridades judiciárias para a eventual aplicação de outras medidas de coação.

A detenção, em inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, teve a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Ourém.

Fonte da PJ disse à lusa que os dois focos de incêndio "terão sido ateados com recurso a chama direta" e acrescentou que o suspeito mora na zona onde estes eclodiram.