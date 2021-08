Detido suspeito de ter ateado 17 focos de incêndio em Ourém

© André Vidigal / Global Imagens (arquivo)

Um homem de 45 anos suspeito de ter ateado 17 focos de incêndio na freguesia de Seiça, concelho de Ourém, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta terça-feira esta organização policial.

Em comunicado, a PJ informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e em colaboração com a GNR de Ourém, no distrito de Santarém, deteve o suspeito, desempregado, que aguarda julgamento em prisão preventiva.

Segundo a PJ, os focos de incêndio, que ocorreram na sexta-feira e no sábado, "foram prontamente combatidos e extintos pelos Bombeiros Voluntários de Ourém e por populares, evitando que tomassem maiores dimensões, atendendo a que os locais onde foram ateados os incêndios apresentavam condições de fácil e rápida propagação".

"Nos incêndios, foram utilizadas acendalhas, permitindo que os vários ateamentos se verificassem na mesma área e ao mesmo tempo", acrescenta o comunicado.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que o suspeito, sem antecedentes policiais ou criminais, terá agido num quadro de alcoolismo.