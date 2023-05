Detido vice-presidente da Câmara de Gaia, apoio ao abono de família chega esta 3.ª feira e outros destaques TSF

© Igor Martins/Global Imagens

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pelas buscas nas câmaras de Gaia e do Porto. O vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Patrocínio Azevedo, e outras seis pessoas, foram detidas pela PJ. Em causa estarão negócios de 300 milhões de euros.

Algumas escolas têm provas de aferição digitais marcadas para esta terça-feira, mas vão ter de adiá-las. Filinto Lima reitera que as instruções para as provas chegaram tarde demais, apenas no final da semana passada. Por isso, o dirigente escolar acredita que o adiamento é inevitável.

Já o Ministério da Educação garantiu que a realização das provas de aferição está assegurada e que se irá manter o calendário previsto, apesar de responsáveis pela classificação das provas terem posto o seu lugar à disposição.

Destaque também para o apoio de 45 euros que começa a ser pago esta terça-feira a quem recebe abono de família até ao quarto escalão.

As famílias elegíveis para a medida da bonificação de juros no crédito à habitação podem já apresentar os respetivos pedidos junto dos bancos.

O Estado está a fazer a sua parte ao ajudar as famílias a aliviar o fardo que os créditos à habitação representam num orçamento familiar. O Governo, pela voz do secretário de Estado das Finanças, pede aos bancos para lerem a economia e seguirem o exemplo.

Coimbra é, por estes dias, palco de um dos maiores eventos do ano. A banda britânica Coldplay atua no Estádio Cidade de Coimbra esta quarta (17 de maio) e quinta-feira (18 de maio) e também no sábado (19 de maio) e no domingo (20 de maio), sendo esperadas mais de 200 mil pessoas nos quatro dias. Conheça aqui quais são as ruas cortadas ao trânsito e quais os percursos que serão reforçados pelos transportes da cidade.