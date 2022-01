Detidos 40 pessoas em operação da PSP sobre condução sob efeito do álcool

Operação da PSP © André Luís Alves/Global Imagens

Por TSF e Lusa 29 Janeiro, 2022 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP anunciou ter detido 40 automobilistas por condução com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/L no âmbito da operação "Se conduzir não beba, se beber não conduza".

A operação, que decorreu na quinta e na sexta-feira, na área de intervenção da PSP em todo o país, deu "especial atenção à fiscalização da condução sob o efeito do álcool, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária", refere um comunicado.

Nos dois dias, "foram fiscalizadas 7847 viaturas e 4243 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia, tendo sido detetados 108 a conduzir sob o efeito do álcool (contraordenação), 70 dos quais ainda se encontravam no regime probatório da carta de condução".

Ouça o esclarecimento de Ricardo Toscano. 00:00 00:00

"Foram ainda detidos 40 cidadãos por condução com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/L", o que constitui crime, adianta.

Segundo o comunicado da PSP, "foram verificadas 222 viaturas em excesso de velocidade", tendo sido registados "29 autos de contraordenação por não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança e 30 por uso do telemóvel durante a condução, constituindo estas infrações algumas das principais causas da sinistralidade rodoviária".

"Destacamos o registo de 126 viaturas a circular na via pública sem inspeção, bem como 45 autos de contraordenação por falta de seguro obrigatório", explica a PSP, adiantando que "foram ainda efetivadas 27 detenções por falta de habilitação legal".

O comissário Ricardo Toscano disse à Lusa que, "infelizmente, há ainda automobilistas sem carta de condução ou que não regularizaram do ponto de vista administrativo a habilitação legal para condução em Portugal ou deixaram caducar o título".

De acordo com Ricardo Toscano, cerca de mil polícias estiveram envolvidos nestes dois dias de operação.

"A PSP apela a todos os condutores para que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades de condução, como conduzirem sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, ou que sejam suscetíveis de causas distrações, como o uso do telemóvel durante a condução", acrescenta o comunicado, salientando que "só com uma condução responsável e segura por parte de todos os utilizadores das rodovias será possível diminuir a sinistralidade".

Esta força de segurança garante que vai continuar "a promover ações de sensibilização e fiscalização, com especial incidência na condução sob o efeito do álcool, contribuindo para o aumento da segurança rodoviária e proteção dos demais utentes da via".