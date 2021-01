Detidos por fugir de operação Stop no Porto vão segunda-feira a tribunal

Um dos motivos da fuga por parte do condutor foi a falta de carta de condução © José Sena Goulão/Lusa

Os dois homens detidos este sábado depois de fugirem de uma operação Stop da PSP, no Porto, vão ser presentes a tribunal na segunda-feira, adiantou a subcomissária da Divisão de Trânsito Cátia Moura.

Até serem presentes a um juiz de instrução criminal, estes dois homens ficam nas celas da PSP do Porto, acrescentou.

Durante uma ação de fiscalização no âmbito do estado de emergência decretado devido à pandemia de Covid-19, o condutor de um automóvel não acatou a ordem de paragem, investiu contra os polícias e fugiu, despistando-se, depois, na ponte do Freixo, ao embater contra os railes de segurança, segundo a polícia.

Aos jornalistas, no local do incidente, Cátia Moura afirmou que o condutor, que seguia com mais uma pessoa, colocou "gravemente em perigo a vida e integridade física dos presentes", nomeadamente, dos polícias e do presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, que acompanhava a operação.

Dizendo tratar-se de dois jovens, a subcomissária da Divisão de Trânsito da PSP/Porto afirmou que, em causa, estão os crimes de condução perigosa, ofensa à integridade física, condução sem habilitação legal e falta de seguro.

"Um dos motivos apontados pelo condutor para fugir foi não ter carta de condução", contou.

As autoridades fizeram uma operação de fiscalização esta tarde na rotunda de Bonjoia, no sentido Arrábida/Freixo, por baixo da Via de Cintura Interna (VCI).

Esta ação contou com a participação da Polícia Municipal do Porto, que integrou as equipas de intervenção covid-19 da PSP, após uma requisição por esta autoridade.

