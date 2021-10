Detidos três suspeitos do homicídio de jovem no metro das Laranjeiras

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Foram detidos pela Polícia Judiciária três dos suspeitos por envolvimento no roubo e homicídio qualificado (à facada) de um jovem de 19 anos na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa. A detenção foi feita através da diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e em estreita colaboração com a Polícia de Segurança Pública.

De acordo com um comunicado emitido pela PJ e enviado à TSF, "o crime foi cometido quando a vítima - um jovem, com 19 anos de idade - circulava na estação de Metro das Laranjeiras, tendo sido violentamente agredido e produzidas lesões graves, através do uso de uma arma branca, das quais veio a resultar a sua morte".

Os detidos são três jovens entre os 18 e os 19 anos, e "estão fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, roubo e detenção de arma proibida".

A polícia analisou as imagens de videovigilância do metro, que gravaram o roubo e o homicídio e permitiram a identificação dos autores.

Os detidos serão sujeitos ao primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução de Lisboa, e depois será feita a aplicação de medidas de coação julgadas adequadas pela Justiça.