"Detonação controlada." Mergulhadores da Marinha desativaram granada na margem do rio Douro

"Este tipo de engenhos explosivos podem aparentar um estado estável e seguro" © Polícia Marítima (arquivo)

Os mergulhadores da Marinha desativaram uma granada de mão ofensiva que tinha sido encontrada na margem do rio Douro, em Vila Nova de Gaia, anunciou a instituição. Segundo um comunicado da Marinha, depois de ativada na terça-feira, a equipa de prontidão de inativação de engenhos explosivos, em coordenação com a Autoridade Marítima Local, avaliaram a situação e procederam "à destruição do engenho através de uma detonação controlada".

"Este tipo de engenhos explosivos podem aparentar um estado estável e seguro, no entanto, como se verificou neste caso, o engenho encontrava-se totalmente funcional", explica a nota.

O engenho explosivo foi detetado durante a tarde de terça-feira, junto à Reserva Natural do Estuário do Douro. Rui Santos Amaral, comandante da Capitania do Porto do Douro, explica à TSF que estiveram no local vários elementos da Polícia Marítima, mas foi necessário chamar a Marinha para detonar a granada. "Cerca de 15h30, um dos vigilantes da Reserva do Estuário do Douro encontrou um invólucro, uma caixa com umas inscrições que indiciavam poder tratar-se de um engenho explosivo. Aquilo era uma caixa de uma granada."

O comandante da Capitania do Porto do Douro esclarece como foi confirmada a natureza do objeto explosivo. "A Polícia Marítima estabeleceu um perímetro de segurança. Chamei os mergulhadores da Marinha, que são a unidade especializada de inativação de engenhos explosivos. Eles vieram de Lisboa, confirmou-se que dentro da caixa estava efetivamente uma granada."

A desativação da granada ocorreu por volta das 20h30. O comandante da Capitania do Porto do Douro diz que agora a investigação está na mão das autoridades policiais. "Informámos a Polícia Judiciária Militar. Hoje vamos enviar o expediente para tribunal, e a partir daí já não será connosco. Outra entidade fará a investigação."

A granada foi detonada por uma equipa de mergulhadores da Marinha, junto à Reserva Natural do Estuário do Douro, próximo do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia.

A Marinha avisa ainda que, sempre que sejam encontrados engenhos deste tipo, estes não devem ser removidos, devendo-se alertar de imediato as autoridades locais.