"Deu-me com o cassetete." PSP acusada de agressões físicas e psicológicas no Porto

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Rita Carvalho Pereira com Maria Ramos Santos 18 Agosto, 2023 • 21:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP está a ser acusada de agressões, na sequência de um roubo num Pingo Doce na freguesia de Cedofeita, no Porto. À TSF, Inês Rodrigues, uma cidadã que estava no supermercado na terça-feira, conta que ela e uma amiga tentaram defender um sem-abrigo, mas acabaram, elas próprias, por ser alvo de agressões físicas e psicológicas, por parte de agentes da polícia.

"O segurança começou a ser agressivo para com esse homem. O que aconteceu foi que várias pessoas, incluindo eu e também funcionários do Pingo Doce, tiveram de intervir porque o segurança estava completamente descontrolado. Aliás, até tentou pegar em dois carrinhos e acertar no homem. Nós é que conseguimos impedir que isso acontecesse", começa por explicar.

Conheça o caso de Inês Rodrigues e da amiga no Pingo Doce do Porto 00:00 00:00

Os agentes da polícia foram, então, chamados ao local. Eram "imensos, uns oito ou nove".

"A minha amiga foi ter com um dos agentes da autoridade e disse-lhe que queria prestar depoimento e pediu que ele chamasse o superior dele. Pegou na minha amiga, encostou-a contra a parede, começou a algemá-la."

Inês Rodrigues pediu ao agente da PSP para parar e tocou-lhe no braço, piorando a situação: "Deu-me com o cassetete na parte posterior da perna, atrás do joelho. Neste momento, eu desequilibrei-me, como é normal. E, a partir daí, ele, ainda não contente, deu-me outra cacetada nas nádegas e levou a minha amiga para a esquadra detida."

Quando chegaram à esquadra, as raparigas afirmam ter sido "gozadas" e acusadas de mentir.

Perante este caso, o Bloco de Esquerda (BE) já questionou o Ministério da Administração Interna sobre a ação policial, não compreendendo "por que razão é que se mobilizam dez polícias para identificar e, eventualmente, deter um cidadão sem-abrigo que roubou um pacote de ervilhas e champô?"

Ouça as declarações de José Soeiro 00:00 00:00

"As forças de segurança têm que usar a força estritamente proporcional que é necessária para controlar a situação. Não é suposto as forças de segurança agredirem cidadãos, ainda por cima agrediram uma cidadã que estava pura e simplesmente a tentar evitar que um sem-abrigo fosse agredido pelo segurança e que se ofereceu para pagar", defende, em declarações à TSF, José Soeiro do BE.

A TSF apurou que a Inspeção-Geral da Administração Interna já abriu um inquérito.