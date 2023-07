"Deus comum." Jesuítas da Rússia e Ucrânia juntos em Lisboa à boleia da JMJ

Estes jovens começam a chegar a Lisboa no dia 22 de julho © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Os jesuítas da Rússia e da Ucrânia vão estar juntos em Lisboa, à boleia da Jornada Mundial da Juventude. O encontro vai acontecer no Magis, uma espécie de festival que vai juntar cerca de quatro mil jovens jesuítas de mais de 80 países.

Estes jovens começam a chegar a Lisboa no dia 22 de julho. Vão ficar instalados, durante os dois primeiros dias, no Colégio São João de Brito. Depois, dividem-se em grupos de 20 ou 30, misturando pelo menos três nacionalidades diferentes, e são espalhados por todas as dioceses do país e algumas zonas de Espanha.

Durante seis dias vão ter 80 experiências - 51 em Portugal e 29 em Espanha - para promover cinco temas: ecologia e meio ambiente, fé e espiritualidade, artes e culturas, peregrinação e caminho e solidariedade e serviço. Entre as atividades contam-se, por exemplo, a recuperação de bairros carenciados ou a descoberta da oração através do corpo e da dança.

Ao fim de seis dias, os peregrinos voltam à chamada Vila Magis, no Colégio São João de Brito, e no dia 30 participam no Festival das Nações, um espetáculo que terá uma apresentação da cultura de cada delegação. Aqui vão juntar-se, por exemplo, as delegações da Rússia e da Ucrânia e as da Indonésia e Timor-Leste.

O Magis acaba com uma missa, no dia 31, que faz a transição para a Jornada Mundial da Juventude. Durante o evento, os jesuítas propõem uma programação cultural e espiritual com concertos, visitas, conferências e ateliers que vão acontecer no Largo Trindade Coelho e nas igrejas de São Roque, Encarnação, Brotéria e no convento de São Pedro de Alcântara.

No Largo Trindade Coelho, que vai ser rebatizado de Largo da Misericórdia, vão haver espetáculos e atividades que promovem a cultura do encontro, como revelou à TSF o coordenador do Magis, o padre Samuel Beirão.

"Queremos, em primeiro lugar, que seja um lugar de encontro, um lugar de presença, um lugar de passagem. Aí vamos ter um lado de largo com cafés, os jogos típicos do largo de uma aldeia, portanto mesinhas com jogos com conversas, mas depois temos este plus de conferências, encontros, oração e vamos usar esse espaço para isso mesmo. [O encontro entre jesuítas russos e ucranianos] é o nosso grande desejo, ou seja, há uma linguagem comum, um Deus e Cristo comum, que vai muito além destes conflitos que vemos, que são mais terrenos", explicou Samuel Beirão.

Além do encontro entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, os jesuítas timorenses e indonésios vêm juntos para Lisboa e no dia 5 de agosto será feita uma peregrinação de 14 quilómetros do Largo da Misericórdia até ao Parque Tejo, sempre junto ao rio, com milhares de peregrinos.

"Neste momento estimamos ter cerca de quatro mil peregrinos. A ideia é que o ponto de encontro no Largo da Misericórdia seja isso mesmo, um lugar de encontro. Temos ali um palco onde as pessoas vão sendo recebidas, vão sendo acolhidas, vamos sabendo os países das pessoas que ali estão, vamos promover a conversa entre as pessoas e depois, ao longo do caminho, vamos parando. Vamos tentar ter um tipo de oração áudio para que as pessoas possam ir acompanhando na sua própria língua. A ideia é chegarmos e celebrarmos juntos e que as pessoas possam conhecer-se espontaneamente, conhecer-se entre nacionalidades diferentes", acrescentou o padre.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.