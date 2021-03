Devem as crianças do 1.º ciclo usar máscara no regresso às aulas?

© Ina Fassbender/AFP

Encarregados de educação e diretores das escolas estão divididos relativamente ao uso de máscara por crianças do 1.º ciclo no regresso às aulas presenciais, na próxima segunda-feira.

O Ministério da Educação deu indicações às escolas para comprarem kits com três máscaras comunitárias para entregar aos alunos, mas estas não são obrigatórias para crianças com menos de dez anos.

Cabe aos encarregados de educação decidir se cada criança deve, ou não, usar a máscara na escola.

Em declarações ao jornal Público, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais(CONFAP) revela que têm chegado à confederação preocupações por parte de pais que são contra o uso da máscara pelas crianças mais pequenas.

"Não temos, neste momento, dados científicos objetivos que nos digam que o uso de máscaras nestas idades é mais vantajoso", aponta Jorge Ascenção.

Já o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas (ANDE), Manuel Pereira, defende que o uso de máscara entre alunos do 1º. ciclo pode "reforçar a segurança" nas escolas.

"Estamos a trabalhar para ter a colaboração dos encarregados de educação nesse sentido", afirma, em declarações ao Público.

O plano de desconfinamento "a conta-gotas", aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, prevê que as crianças das creches assim como os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo regressem já na próxima segunda-feira às escolas.

O primeiro-ministro António Costa anunciou que, depois da Páscoa, a 5 de abril, os alunos do 2.º e 3.º ciclo voltam a ter aulas presenciais e, a 19 de abril, será a vez dos alunos do secundário e do ensino superior.

Durante a apresentação do plano de desconfinamento, António Costa salientou várias vezes que o calendário apresentado pode, a qualquer momento, ser alvo de mudanças caso a situação pandémica se volte a agravar.

