"Devia estar a ser aproveitado." Vem aí uma vigília de apoio a Rui Pinto

Vigília de apoio ao pirata informático Rui Pinto © Mário Cruz/EPA

Está marcada para o final da tarde desta quarta-feira uma vigília de apoio a Rui Pinto. A concentração, promovida pelo Movimento Associativo Independentes, vai decorrer em frente ao estabelecimento prisional da Polícia Judiciária de Lisboa, onde o pirata informático está detido.

Margarida Ferreirinha, da organização, explica o objetivo da iniciativa que surgiu no início da semana, através da Internet.

"O protesto vai ser entre as 19h00 e as 20h00 para as pessoas poderem aparecer e para, quando escurecer, podermos acender uma vela frente ao presídio de forma a que o Rui Pinto perceba que os portugueses lhe agradecem", explicou à TSF Margarida Ferreirinha.

Organizadora do movimento sublinha que nem todos estão contra o Rui Pinto 00:00 00:00

O Movimento Associativo Independentes apela às autoridades que apliquem a Rui Pinto a Diretiva Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo, uma ideia já manifestada pela antiga eurodeputada Ana Gomes.

"Quem denuncia corrupção tem de ser protegido. No mínimo devia estar a ser aproveitado e, portanto, o que pretendemos com isto é dar força às pessoas que andam a lutar pela liberdade e pela defesa do Rui Pinto", acrescentou a responsável pela organização deste movimento.