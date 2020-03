Devíamos testar mais? "Resultados negativos podem dar uma falsa segurança"

A diretora-geral da DGS, Graça Freitas © Manuel de Almeida/Lusa

Alguns países têm feito mais testes com o objetivo de reduzir a letalidade do novo coronavírus no seu território. Em Portugal não se tem seguido esse caminho e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, dá uma justificação: não devemos ter a ilusão de que isso basta.

"Antes do teste também há uma coisa muito importante: o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge garante a qualidade desses testes e não podemos abdicar dessa qualidade. Resultados negativos podem dar uma falsa segurança. Nos lares e prisões devem manter-se hábitos de distanciamento social durante meses e não apenas semanas. Há que tomar precauções", avisa a diretora-geral da Saúde.

Portugal regista este domingo 119 mortes associadas à Covid-19, mais 19 do que no sábado, e 5962 infetados (mais 792), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24h00 de sábado, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (61), seguida das regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, com 28 cada, e do Algarve, que este domingo regista dois mortos.

Relativamente a sábado, em que se registavam 100 mortes, este domingo observou-se um aumento de 19%. De acordo com dados da DGS, há 5962 casos confirmados, mais 902 (um aumento de 15,3%) face a sábado.