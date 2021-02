Devido a escassez, 90% das vacinas estão a ser dadas a idosos e doentes

© Carlos Barroso/Lusa (arquivo)

Apenas 10% das vacinas que têm chegado e vão continuar a chegar a Portugal estão a ser dadas a militares, forças de segurança e bombeiros, reservando 90% das vacinas para os mais velhos ou doentes de risco.

O esclarecimento é da task force que está a coordenar o plano de vacinação, depois das notícias da manhã que davam conta de mudanças nesse mesmo plano.

O coordenador da task force, vice-almirante Gouveia e Melo, esclarece agora em comunicado que nada mudou.

Aquilo que está a ser feito é apenas uma gestão das vacinas perante a falta de entregas das farmacêuticas.

O plano define, dentro da presente fase, dois grupos prioritários em função de dois objetivos.

O primeiro objetivo é o de "Salvar vidas" e inclui "cidadãos mais vulneráveis em contexto de pandemia, (i) com idade superior a 50 anos e morbilidades associadas e (ii) com idade superior a 80 anos".

O segundo objetivo pretende "conferir resiliência à resposta do Estado" começando pelo setor da saúde e progressivamente alargando a outros setores críticos e essenciais como as Forças Armadas, forças de segurança e bombeiros".

Perante "as atuais limitações conhecidas na disponibilidade global de vacinas, a administração das mesmas a estes dois grupos tem sido efetuada à razão de 90% das vacinas disponíveis para cidadãos do primeiro grupo ("salvar vidas") e 10% para o segundo grupo ("resiliência do Estado em período de pandemia")".

