Dez anos de Geração à Rasca. Jovem que deu voz ao movimento continua em situação precária

Uma década depois, Paula Gil, uma das jovens que deu a voz pelo movimento Geração à Rasca, continua a recibos verdes

Por TSF 12 Março, 2021 • 10:45

Uma década depois, Paula Gil, uma das jovens que deu a voz pelo movimento Geração à Rasca, continua a recibos verdes e em situação precária.

"Nunca me senti desvalorizada nas funções que me eram pedidas, sinto-me é mal reconhecida, mal paga e altamente precária. Ninguém que trabalha a recibos tem chão firme amanhã. Aliás, neste momento de pandemia, os primeiros a ficarem desempregados e os menos apoiados foram as pessoas que estão a recibos verdes", explicou à TSF Paula Gil.

A jovem que deu voz ao movimento Geração à Rasca considera que é preciso voltar à rua para chamar a atenção para a situação precária que muitos vivem em Portugal.

"Está a ser preciso um novo protesto, não podemos deixar de fazer estes protestos constantemente e a minha grande esperança é que surjam outros movimentos que continuem a fazer política e continuem a trazer à luz estas situações", acrescentou uma das vozes do movimento.