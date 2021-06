Dez concelhos com mais restrições. Proibido sair e entrar da Área Metropolitana de Lisboa

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva © António Cotrim/Lusa

Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência, afirmou que o país, como um todo, está numa situação pior do que estava há uma semana e que a fase seguinte do desconfinamento "dificilmente se pode verificar". Dez concelhos vão ter mais restrições e será proibido sair e entrar da Área Metropolitana de Lisboa.

Entre os 10 concelhos em risco e em situação diferente do resto do país, com 120 a 240 casos por 100 mil habitantes pela segunda vez, estão: Albufeira, Arruda dos Vinhos, Braga, Cascais, Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã e Sintra.

Em Lisboa vai retomar-se a proibição de circulação para dentro e fora da área metropolitana durante o fim de semana. Uma medida que regressa para "não alargar situação" que se vive em Lisboa. A proibição vale a partir das 15 horas de sexta-feira e serve "para procurar conter aumento de incidência na AML".

No caso de Sesimbra, que registou outra vez 240 a 480 casos por 100 mil habitantes, a restauração e os estabelecimentos vão encerrar às 15h30 durante os fins de semana.

Ainda assim, quatro concelhos recuperaram.

"Do ponto de vista da aplicação territorial das medidas temos neste momento ainda a maioria do país dentro do quadro das medidas que tínhamos previsto, com as novas regras das medidas de desconfinamento, e temos quatro concelhos que recuperam: Alcanena, Paredes de Coura, Santarém e Vale de Cambra ", revelou Mariana Vieira da Silva após reunião do Conselho de Ministros.

Alcochete, Águeda, Almada, Amadora, Barreiro, Grândola, Lagos, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira são os 20 concelhos que estão em situação de alerta, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes.