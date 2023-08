Dez mil hectares ardidos em Odemira. Proteção Civil espera "incêndio mais seguro" nas próximas horas

O incêndio em Odemira, distrito de Beja, deflagra desde sábado e já obrigou à evacuação de 20 povoações © Luís Forra/Lusa

Subiu para dez mil o número de hectares ardidos em Odemira, disse esta terça-feira o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, que espera nas "próximas horas ter um incêndio mais seguro do que neste momento se encontra".

"A frente Norte está estabilizada, ou seja, Odemira, mas na frente Sul efetivamente temos ali duas situações", disse Vítor Vaz Pinto no último balanço feito aos jornalistas, por volta das 19h30, adiantando que o combate às chamas está mais complicado no cruzamento com os municípios algarvios de Aljezur e Monchique.

"Durante a tarde tivemos várias reativações que foram prontamente extintas pelas forças dispersas no terreno por mais de 50 quilómetros", referiu o comandante regional. Para a noite é "difícil" afirmar qual é a expectativa, devido às variáveis imprevisíveis, mas "os meios estão estrategicamente colocados", garantiu.

Relativamente ao número de vítimas, Vítor Vaz Pinto indicou que foram assistidas 36 pessoas pelo INEM e oito foram transferidas para unidades hospitalares - cinco bombeiros e três populares -, mas sem gravidade.

Questionado sobre as pessoas deslocadas, precisou que até ao momento foram 1459 pessoas, "sempre como uma medida preventiva". As deslocações acontecem na maior parte "para as zonas de concentração e apoio à população, localizadas na freguesia de Santo António, em Odemira, em Monchique, em Aljezur e São Teotónio".

No combate às chamas estão 1030 operacionais, apoiados por 347 meios terrestres e dois meios aéreos (que vão deixar de operar com o cair da noite), de acordo com as informações publicadas no site da Proteção Civil, consultado pela TSF às 20h49.

O incêndio em Odemira, distrito de Beja, deflagrou este sábado e já obrigou à evacuação de 20 povoações e um parque de campismo (entretanto reaberto sem danos).