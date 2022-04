Dez por cento dos professores da Faculdade de Direito de Lisboa com denúncias de assédio

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Mais de três de dezenas de professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, cerca de 10 por cento do total, foram denunciados por assédio moral e sexual. O Diário de Notícias (DN) conta, esta segunda-feira, que foram apanhados nas denúncias registadas nos primeiros dias de uma linha criada para receber queixas.

Em apenas 11 dias, o canal aberto pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para receber denúncias de casos de assédio moral e sexual recebeu 70 queixas, das quais 50 foram validadas e consideradas relevantes.

O DN, que teve acesso ao relatório que descreve a experiência, sublinha que os casos revelados dizem respeito a 31 docentes, o que perfaz cerca de 10% do total de professores e assistentes da faculdade, sendo que sete concentram 30 denúncias, ou seja, mais de metade dos casos reportados.

O jornal escreve que, na grande maioria, os casos foram presenciais. No entanto, houve também situações através das redes sociais e e-mail. De acordo com o relatório citado pelo DN, que foi elaborado por uma comissão composta por três docentes e três alunos, e criada por iniciativa do Conselho Pedagógico, as situações presenciais aconteceram em contexto de aula ou na sequência da atividade letiva, como provas orais ou escritas.

O documento refere comentários ou piadas sobre a condição sexual, telefonemas e mensagens inapropriadas, contacto físico intencional e não solicitado e também pedidos de favores sexuais, em troca da promessa de vantagens académicas e profissionais.

O DN consultou ainda a ata do Conselho Pedagógico, de onde saiu a criação do canal para receber as denúncias, em que o professor Miguel Roque afirmou que a Faculdade de Direito não é um espaço seguro, sublinhando que se vive um clima de terror na escola.

Há também relatos de racismo e xenofobia contra alunos brasileiros e negros, alguns de países africanos de língua oficial portuguesa.