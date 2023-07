Dezanove concelhos de quatro distritos em perigo máximo de incêndio

© Orlando Almeida/Global Imagens

Dezanove concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco e Santarém apresentam esta quarta-feira um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo estão os concelhos de Portimão, Monchique, Silves, Faro, São Brás de Alportel, Tavira (Faro), Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Nisa (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Castelo Branco, Fundão, Covilhã (Castelo Branco), Mação, Vila Nova da Barquinha, Tomar (Santarém).

O IPMA colocou também mais de 60 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança em perigo muito elevado.

Vários concelhos de todos os distritos do continente estão hoje em perigo elevado de incêndio.

Devido ao tempo quente, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até domingo.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as 4.126 ocorrências de fogo já afetaram 9.076 hectares de espaços rurais.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de céu muito nublado nas regiões Norte e Centro, e vento fraco a moderado, soprando por vezes forte no litoral a sul do Cabo da Roca e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro, em especial do litoral.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Bragança) e os 20 (em faro e Castelo Branco) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 35 (em Évora).