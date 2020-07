Dezasseis estudantes do Instituto Politécnico da Guarda infetados

© Miguel Pereira da Silva/Global Imagens

Dezasseis estudantes do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e uma bebé de dois meses, filha de uma aluna, testaram positivo para a Covid-19, disse à agência Lusa a Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Guarda.

Segundo Isabel Viseu, neste momento, estão confirmados 16 alunos infetados com Covid-19, encontrando-se "um no domicílio e 15 internados".

"Sendo que ainda há uma bebé de dois meses, filha de uma estudante, que também deu positivo [no teste ao coronavírus] e está internada", acrescentou a Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

A responsável referiu que, pelas informações recolhidas, o surto de Covid-19 em alunos do IPG ocorreu após a realização "de um jantar de aniversário, no domicílio de um aluno".

Isabel Viseu adiantou ainda à Lusa que a situação está em fase de investigação pelas autoridades de saúde e que, ainda hoje, serão realizados "vários testes" a alunos que estiveram em contacto com os infetados.

No domingo, o IPG anunciou que decidiu suspender os exames presenciais nas suas instalações, transferindo-os para as plataformas digitais, após ter conhecimento da existência de estudantes infetados com Covid-19.

"A decisão deve-se às informações transmitidas, no sábado à noite, pela ULS da Guarda, de que há estudantes do IPG que testaram positivo à Covid-19", referiu o IPG, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, os estudantes foram infetados fora das instalações.

"Apesar de não termos nenhuma evidência de qualquer contágio ocorrido dentro das instalações do IPG, o súbito aparecimento de estudantes que testaram positivo obriga-nos a mudar os planos feitos de acordo com as diretivas do Ministério do Ensino Superior, suspendendo os exames presenciais e passando-os a 'online'", afirma na nota o presidente do IPG, Joaquim Brigas.

Segundo a Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Guarda, Isabel Viseu, à data de hoje estão contabilizados 28 casos de pessoas infetadas por Covid-19 na área da ULS, que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda (exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões) e gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infetou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

