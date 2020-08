Autoridades limitam banhos em praias de Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Além das sete praias com banhos interditados desde ontem na Póvoa de Varzim, há mais sete praias no mesmo concelho que ficaram sem bandeira azul.

A culpa, em ambos os casos, é do excesso de coliformes na água, um problema que está, igualmente, a atingir outras praias do município vizinho de Vila do Conde onde uma praia também está interditada a banhos e outra viu retirada a bandeira azul.

Mais a sul, a Autoridade Marítima desaconselha a ida a banhos na praia de Matosinhos, num desaconselhamento que significa que a qualidade da água é considerada imprópria para entrar na água de acordo com os limites previstos na lei.

A retirada da bandeira azul significa que a água não tem qualidade excelente mas apenas boa.

O comandante local da autoridade marítima, Marques Coelho, adianta à TSF que as praias da Póvoa de Varzim com banho desaconselhado são as praias da Salgueira, Azul, Verde, Beijinhos, Lada, Lagoa II e Hotel. As praias do mesmo concelho sem bandeira azul são Rendonda-Leixão, Loulé, Redonda, Carvalhido, Lagoa I, Pontes e Carvalhido.

Em Vila do Conde a praia com banhos desaconselhados é a Prainha enquanto a praia sem bandeira azul é Labruge.

As novas análises só devem ter resultados na próxima segunda-feira e até lá as 16 praias devem ficar com banhos desaconselhados ou sem bandeira azul.

Excesso de coliformes

Em causa, explica o mesmo capitão das capitanias locais, o aumento de coliformes no mar de uma zona que vai da Póvoa de Varzim até Vila do Conde por razões que ainda são desconhecidas.

"Eventualmente poderá estar relacionado com as alterações climatéricas dos últimos dias. Chuva intensa e algumas escorrências de água que terão ido parar ao mar dando origem a isto... mas é uma teoria que ainda não está comprovada", adianta Marques Coelho.

No entanto, é certo que "não é um fenómeno local, nem são quantidades que permitam dizer que é uma mancha que abranja toda a área - não há indicação de que seja assim. Mas só depois de fazer a análise suplementar é que vamos perceber melhor o que está em causa", conclui.

Banhos desaconselhados em Matosinhos

A Autoridade Marítima desaconselha, em paralelo, os banhos na praia de Matosinhos, uma das maiores do Grande Porto que vai desde o Edifício Transparente até ao molhe do Porto de Leixões.

O capitão do Porto de Leixões, Cruz Martins, explica à TSF que as análises feitas nos últimos dias revelaram valores que podem colocar em risco a saúde dos banhistas.

"A praia não está interdita, aquilo que acontece é que é desaconselhado tomar banho atendendo aos valores das análises feitas, um desaconselhamento que será levantado quando os valores das análises a realizar brevemente já derem valores compatíveis com a prática de banhos sem nenhum problema para a saúde", detalha o responsável.

Cruz Martins explica que "a Agência Portuguesa do Ambiente informou que os valores macrobiológicos das análises excedem os valores aconselhados para tomar banho".