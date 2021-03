PSP recebida a tiro em Santa Marta de Corroios. Dezenas de agentes mobilizados

02/02/2021 - Exclusivo NM: "Pioneiras na polícia - 50 anos sobre o primeiro recrutamento feminino na PSP". Superintendente Virgínia Cruz, presentemente, a mulher a ocupar a categoria mais alta na hierarquia da PSP. (Maria João Gala /Global Imagens) © Maria João Gala/Global Imagens

A PSP tem em curso uma operação policial com dezenas de operacionais, que teve início pouco antes das 12h30, no bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, no Seixal, confirmou à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, a PSP foi chamada ao local devido a um tumulto entre moradores, mas a patrulha terá sido recebida a tiro, pelo que o dispositivo policial foi reforçado de imediato com dezenas de operacionais.

O Comando Distrital da PSP de Setúbal confirma apenas que está em curso uma operação policial no Seixal, mas não adianta pormenores.