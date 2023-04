Dezenas de barcos esperados em Constância para a secular bênção da Boa Viagem

Por Mário Rui Fonseca 10 Abril, 2023 • 07:15 Partilhar este artigo Facebook

Cerca de 30 embarcações engalanadas provenientes dos municípios

ribeirinhos são esperadas esta segunda-feira em Constância, no dia grande das festas do concelho, para a secular procissão em honra da Senhora da Boa Viagem,

padroeira dos marítimos, e para a tradicional bênção dos barcos.

A tradição do pedido da bênção à padroeira dos marítimos nasceu há mais

de 200 anos com a necessidade de pedir proteção à Santa padroeira para

enfrentar mais um ano de trabalho duro e muito perigoso, em tempos idos

em que os rios tinham fortes caudais e eram as estradas de então, com as

festas do concelho a abrangerem hoje a parte pagã e a vertente

religiosa, sendo o ponto alto a bênção dos barcos nos rios Tejo e

Zêzere, sempre na segunda-feira da Boa Viagem, feriado municipal em

Constância.

A parte religiosa "assenta na tradição marítima e na procissão em Honra

de Nossa Senhora da Boa Viagem, com a bênção dos barcos nos rios Tejo e

Zêzere e a bênção das viaturas na Praça Alexandre Herculano", sendo esta

"a raiz" de uma festa que começou com um pedido de proteção dos

marítimos à Santa Padroeira para o ano de faina que iriam ter.

"Esta tradição começou com um grupo de marítimos que se juntaram há mais

de 200 anos e que pediram, na altura, à diocese, para a construção de um

altar na Igreja Nossa Senhora dos Mártires dedicado à Nossa Senhora da

Boa Viagem", como protetora dos mesmos, explicou.



"A partir daí, todos os anos há procissão e a bênção junto aos rios",

sempre na segunda-feira de Pascoela, reunindo os marítimos e as suas

famílias, provenientes de vários municípios ribeirinhos.



Tempos em que muita gente vivia dos rios e pedia proteção à padroeira

para enfrentar mais um ano de trabalho duro e muito perigoso, e em que

os rios tinham fortes caudais e eram as estradas de então.



"Hoje, o significado da atividade marítima é bastante reduzido em

comparação com aquilo que existia até à segunda metade do século XX",

observou o autarca, tendo feito notar que, no entanto, a tradição

"mantém-se", sendo aguardadas este ano "cerca de 30 embarcações

engalanadas vindas de quase todos os municípios ribeirinhos, desde Vila

Velha de Ródão a Lisboa".