Dezenas de cosméticos têm substâncias nocivas para saúde e ambiente. Alguns são vendidos em Portugal

Dezenas de cosméticos contêm produtos químicos com potenciais impactos na saúde humana, como problemas hormonais ou alergias, e no ambiente, de acordo com um estudo realizado em 34 países.

A organização ambientalista portuguesa ZERO, que representou Portugal no projeto promovido pelo organismo de defesa dos consumidores da Dinamarca, defendeu que é preciso legislação para "retirar progressivamente estas substâncias químicas preocupantes dos produtos".

Todas procuraram químicos suspeitos de causarem problemas hormonais, cancro, alergias, infertilidade e problemas para o ambiente.

VEJA AQUI O ESTUDO EM CAUSA (EM INGLÊS)

Os produtos foram classificados em três categorias, a pior das quais ("C") indica que tinham um ou mais ingredientes passíveis de interferir com o sistema hormonal, provocar alergias ou problemas de fertilidade ou serem prejudiciais à natureza por se acumularem no ambiente ou nos animais.

Olhando para os diversos produtos que aparecem no estudo, o champô "Head and sholders Classico" encontrado em 26 países, tem a classificação C por conter substâncias problemáticas. São componentes normalmente autorizados, mas quando usados frequentemente aumentam os riscos para a saúde.

No mesmo patamar C estão as máscaras "Garnier Pure Active 3 em 1", o protetor solar "La Roche Posay Anthelios" para crianças, proteção 50, o sabão líquido "Palmolive Aquarium", o champô Garnier de óleo de abacate e manteiga de carité, o protetor solar Nívea para crianças proteção 50 e o desodorizante "Sanex Zero".

Do outro lado da tabela, no Patamar A, com artigos que não contêm substâncias nocivas, só são enquadrados o creme hidratante tolerância extrema da Avène e a pasta de dentes Colgate para controlo de cáries.

O estudo permitiu ainda perceber que o mesmo produto varia de composição de país para país. O desodorizante antitranspirante da Vichy está no patamar C em todos os países, exceto em França onde aparece no A. Algumas marcas explicaram que as diferenças se devem às características do país.

Em Espanha e na Suécia as organizações encontraram um químico proibido na União Europeia, na máscara Maybeline.

Além disso, exige que os ingredientes estejam visíveis na informação aos compradores, alertando que produtos da mesma marca e com o mesmo código de barras podem ter ingredientes diferentes consoante o país em que são vendidos.

O estudo partiu de 39 produtos comercializados por todo o mundo, mas a lista acabou por ser alargada para 176 produtos por causa das versões e ingredientes diferentes.

As conclusões do estudo baseiam-se na consulta dos rótulos, desconhecendo-se a concentração de cada substância.

Notícia atualizada às 15h29