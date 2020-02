DGAV aponta inconformidades na importação de óleo de coco

Foram detetados lotes de óleo de coco sem cumprir caraterísticas de composição de ácidos gordos/composição em esteróis © Pixabay

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) indicou que foram detetados lotes de óleo de coco importados sem cumprir as características de composição de ácidos gordos, esclarecendo ainda quais as normas e especificações obrigatórias neste processo.

Numa nota publicada na página da internet da DGAV, esta entidade referiu que "foram detetados lotes de óleo de coco importados sem cumprir as caraterísticas em termos de composição de ácidos gordos/composição em esteróis".

Conforme apontou a direção-geral, no mercado português, tal como em outros países da Europa, "tem-se verificado uma proliferação de marcas de óleo de coco, na sequência da mudança de hábitos de consumo".

Assim, esclareceu que este óleo pode ser "importado e colocado no mercado para fins alimentares", sem cumprir a norma Codex Stan 210-1999 ou as especificações da FEDIOL 'specifications for coconut oil'.

De acordo com a DGAV, a Codex Stan 210-1999 estabelece os perfis de ácidos gordos dos óleos comestíveis, "salvaguardando que este perfis, apesar de apresentarem valores médios, podem variar com condições geográficas e/ou climáticas".

Em Portugal, na ausência de legislação europeia harmonizada, foram adotados os perfis estabelecidos nesta regra, enquanto outros países da União Europeia seguem, geralmente, outra norma - 'codex alimentarius'.

"Recentemente e em resposta ao pedido da indústria nacional, a federação europeia relativa à indústria dos óleos vegetais, a FEDIOL, aprovou um perfil de óleo de coco cru e refinado, que estabelece novos intervalos de variação no perfil de ácidos gordos/composição em esteróis", requisitos que incluem as variações encontradas nos óleos de coco de diferentes países, "sem por em causa a genuinidade qualidade do produto", apontou.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.