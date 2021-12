DGS admite que semana de contenção "pode não ser suficiente" devido à "incerteza" da Ómicron

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, defende novas medidas para conter a pandemia © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A poucos dias do Natal e do Ano Novo, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alerta que o país vive uma situação pandémica "de altíssima incerteza". A causa é a variante Ómciron, um vírus novo "com volume potencial de gerar pressão sobre o sistema de saúde".

"Mesmo que ela não se venha a revelar muito grave, pode só pelo volume potencial de novos casos vir a gerar pressão sobre o sistema de saúde", explicou Graça Freitas, entrevistada no Polígrafo SIC.

"Temos de estar muito atentos. Começou há muitos poucos dias e atingiu proporções acentuadas e graves em dois países da Europa. É por essa incerteza que estamos atentos e vigilantes", afirmou.

Na véspera de o Governo decidir novas medidas, Graça Freitas assume que a Direção-Geral da Saúde (DGS) foi consultada, tal como outros parceiros. Sublinhando a importância da dose de reforço, que deverá ser alargada em breve a outras faixas etárias, a diretora-geral da Saúde admitiu que apenas uma semana de contenção "pode não ser suficiente".

"Estamos a lidar com um fenómeno diferente, novo do que tínhamos há duas, três semanas e pode ser necessário ampliar mais ou menos esse período", disse, sublinhando que as decisões devem ser tomadas pelo Governo "que tem toda a informação para o fazer".

Com o Natal a poucos dias, Graça Freitas admite que se pudesse escolher, "de um modo geral, diria às pessoas no nosso país que moderassem muito os seus contactos".

Em linha com o que defendem vários especialistas, o Governo convocou um Conselho de Ministros extraordinário onde irá decidir novas medidas de combate à pandemia.

Ao que a TSF conseguiu apurar, em cima da mesa não estará a adoção de um novo confinamento, mas a antecipação da obrigatoriedade do teletrabalho. O executivo deverá ainda anunciar restrições relativas à lotação em bares e discotecas e deverá ser equacionado o alargamento das situações em que será necessária testagem obrigatória.

