DGS admite ser frequente detetar infetados em voos que chegam a Portugal

A Direção-Geral da Saúde admitiu este sábado ser frequente registar "um ou dois casos" de infetados a bordo de voos que chegam a Portugal, e anunciou um "reforço gradual" das medidas sanitárias nos aeroportos portugueses.

"Não sei dizer exatamente quantos casos foram detetados, mas sei que é frequente a minha colega [da Direção-Geral da Saúde] identificar um ou dois casos em determinados voos", indicou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, falando na habitual conferência de imprensa diária sobre a evolução da covid-19 no país, em Lisboa.

"Não é em todos, mas não é uma situação rara, acontece com alguma frequência", referiu.

Recordando que a aterragem e partida de voos em Portugal "nunca foi interrompida", tendo apenas sido realizada com "menor fluxo" dadas as medidas restritivas aplicadas por causa da covid-19, Graça Freitas anunciou que "as novas medidas vão ser implementadas gradualmente", referindo-se a questões como a medição da temperatura corporal e a um rastreio feito de forma digital.

"Nós todos os dias ou praticamente todos os dias detetamos casos [de covid-19] que vieram nesses voos", notou a responsável.

Portugal contabiliza pelo menos 1.512 mortos associados à covid-19 em 36.463 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

