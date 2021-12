DGS alarga dose de reforço a maiores de 18 anos

© EPA

A Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiu dar seguimento ao parecer da Comissão Técnica da Vacinação e vai alargar a dose de reforço a todos maiores de 18 anos.

"A Direção-Geral da Saúde, após análise do parecer da Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC) sobre o alargamento da estratégia de reforço vacinal contra a COVID-19, recomenda a administração de uma dose de reforço de uma vacina de mRNA a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos", lê-se na nota enviada às redações.



A autoridade de Saúde recomenda "a vacinação urgente de todas das pessoas com 40 ou mais anos, por faixas etárias decrescentes e das pessoas entre os 18 e os 39 anos de idade com, pelo menos, uma das comorbilidades definidas na norma 002/2021 da DGS."

Portugal registou esta quinta-feira, antevéspera de Natal, o maior número de casos desde fevereiro. Nos últimos três, as autoridades registaram mais de 25 mil casos. Os especialistas justificam este crescimento exponencial de contágios com a variante Ómicron, que tem uma elevada taxa de transmissibilidade.

A ministra da Saúde já admitiu que nos próximos dias Portugal pode ultrapassar o máximo diário de casos, ou seja, ultrapassar os 16 mil, valor registado em fevereiro.