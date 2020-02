DGS descarta dois casos suspeitos de coronavírus, mas anuncia nova doente

Sala preparada para receber doentes com o Coronavírus no Hospital São João © Pedro Correia/Global Imagens

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que há um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal.Trata-se de uma doente que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Ficará internada e será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



No mesmo comunicado enviado às redações, a DGS informa que o 9.º e 10.º casos suspeitos de infeção, encaminhados para o Centro Hospitalar Universitário de São João e Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, foram negativos após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas.

Já houve em Portugal 11 casos suspeitos, dos quais 10 não se confirmaram.

O Centro Hospitalar Universitário de São João é um dos hospitais de referência para os casos de covid-19, à semelhança do Curry Cabral e Dona Estefânia, em Lisboa.

