DGS garante que não houve "inação" no combate ao surto no lar de Reguengos de Monsaraz

Para a diretora-geral da saúde, é de enaltecer a atuação da autarquia de Reguengos

A diretora-geral da saúde garante que não houve inação na gestão do surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz e salienta que a situação nos lares evoluiu de forma positiva um pouco por todo o país, desde o aparecimento dos primeiros casos. Ouvida esta manhã pelos deputados no Parlamento, Graça Freitas deixou claro que, do acompanhamento que fez de toda a situação em Reguengos, foi possível concluir que as respostas necessárias foram dadas.

"Foram, de facto, encontradas bastantes deficiências, bastantes constrangimentos, mas houve sempre, todos os dias, um esforço muito grande de os ultrapassar", começa por dizer a representante da autoridade sanitária e da saúde. "As coisas não ficaram estáticas. À medida que se encontravam os problemas, houve tentativas. Eu não enjeito nenhuma responsabilidade, mas também não atiro com responsabilidades para ninguém, porque a equipa das Forças Armadas que lá esteve deu o seu melhor." Graça Freitas prossegue com as garantias: "Os voluntários deram o seu melhor, os médicos de medicina geral e familiar deram o seu melhor, o Hospital de Évora deu o seu melhor, a saúde pública, através de uma enfermeira de controlo de infeção, que foi a primeira a lá ir..."

A diretora-geral da saúde assevera que "as coisas, como foram encontradas no primeiro dia, não corresponderam aos dias subsequentes". Nesse sentido, garante, "não houve nenhuma solução milagrosa que permitisse resolver tudo num só dia, mas não houve inação".

O surto em Reguengos de Monsaraz foi detetado a 18 de junho, e provocou mais de 160 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A maior parte dos casos de infeção aconteceu no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), mais concretamente 80 utentes e 26 profissionais, mas também 56 pessoas da comunidade foram atingidas, tendo morrido 18 pessoas.

Graça Freitas aproveitou para explicar que a tecnologia dos testes à Covid-19 está em evolução contínua, pelo que hoje os rastreios são mais eficazes. Para a diretora-geral da saúde, é de enaltecer a atuação da autarquia de Reguengos, onde se assinalou até a capacidade de contrariar a chamada "zona cinzenta" da doença.

"Reguengos fez uma coisa extraordinária: teve uma política de testagem que permitiu ir à segunda volta. Depois de ter testado todos, encontrou uma determinada percentagem de positivos entre os residentes, e, passados uns dias, repetiu os testes em todos os que tinham dado negativo, e os negativos estavam positivos, não se tinham era ainda manifestado." Graça Freitas salientou assim "uma política de testes muito inteligente" que Reguengos desenvolveu "muito bem".

Sobre a proteção contra a gripe, a diretora-geral defendeu que a vacinação é muito importante para reduzir o diagnóstico diferencial com a Covid-19 e assegura que só para a primeira fase de vacinação estão disponíveis mais de 330 mil doses.

"Temos neste momento distribuídos, para a primeira fase de vacinação, 335 mil doses, que serão suficientes para vacinar todos os residentes, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais que prestam cuidados a populações vulneráveis e às grávidas, para também deixar os bebés protegidos", detalhou a responsável da DGS. Esta campanha iniciou-se no dia 28 e vai prolongar-se "até que a população alvo esteja devidamente vacinada". Pode até sobrepor-se à segunda fase da vacinação, que se iniciará a 19 de outubro, para os outros grupos.

Graça Freitas lembra que a prioridade para a vacina da gripe pertence às pessoas com 65 anos ou mais idade, e, nesta altura de pandemia, "são os serviços que se dirigem às pessoas" dos lares, em visitas de vacinação.

Já depois da segunda ronda de perguntas colocadas pelos deputados, Graça Freitas defendeu que, sobretudo agora, é preciso que os portugueses estejam muito atentos aos sinais da doença. A diretora-geral da saúde assegura que "tem os pés bem assentes no chão" durante o período difícil que Portugal está a viver, mas lembra que "nenhum país estava preparado para uma tragédia desta dimensão". Insistindo que "uma epidemia só se avalia verdadeiramente no fim", Graça Freitas sublinha que Portugal é um país pioneiro em várias dimensões do sistema de saúde e rejeita as críticas de quem tenta sugerir que o país está mal colocado a nível internacional.

"Está na altura de não pormos sempre o nosso país nas bocas do mundo ao dizer que a nossa informação não é boa. Eu até considero que não é patriótico, porque países muito piores do que o nosso em termos de informação aparentemente reportam dados que serão bons e que internamente não serão contestados." Graça Freitas referiu ainda que Portugal entrega todos os dias as informações do boletim epidemiológico ao Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica: "Todos os dias eu visito e todos os dias lá falta algum dos 27. E nós lá estamos."

