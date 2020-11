Comissão já definiu 1.º plano de vacinação contra Covid-19. Idosos a partir dos 75 anos excluídos

© AFP

Por TSF 26 Novembro, 2020 • 23:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A comissão técnica independente de vacinação nomeada pela Direção-Geral da Saúde concluiu o documento que define os grupos prioritários para a vacina da Covid-19. A noticia é avançada pela SIC.

De acordo com o documento, no primeiro grupo a ser vacinado estão incluídas as pessoas que têm entre 50 e 75 anos e que têm doença graves, os utentes e funcionários dos lares de terceira idade e ainda os profissionais de saúde que trabalham em cuidados intensivos e enfermarias com doentes infetados.

No segundo grupo de vacinação estão incluídas as pessoas que tem entre 50 e 75 anos com doenças de risco de menor gravidade, os restantes profissionais de saúde e outras pessoas que estão institucionalizadas.

A comissão técnica de vacinação não incluiu nos grupos prioritários as pessoas com mais de 75 anos porque não foi provada a eficácia das vacinas neste grupo. O documento que define os grupos prioritários para a vacina de Covid-19 já foi entregue ao Ministério da Saúde.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.209 pessoas dos 280.394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.