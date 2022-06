DGS pede "cautela" nas festas populares, o filme dos 100 dias de guerra na Ucrânia e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

A manhã informativa da TSF desta sexta-feira fica marcada pela Covid-19. Em entrevista ao programa da TSF e do Diário de Notícias "Em Alta Voz", a pneumologista Raquel Duarte está muito preocupada com os números atuais, especialmente com a aproximação das festas populares e os feriados de junho. Esta preocupação é partilhada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas que, no Fórum TSF, revelou que olha para os números "com cautela, mas sem alarme". Apesar da situação, Graça Freitas explicou que o facto de o valor do R estar num planalto "não quer dizer que estejamos descansados".

Ainda no Fórum TSF, Graça Freitas adiantou que está a ser ultimado o "processo sazonal" da vacinação contra a Covid-19. A ideia, segundo a DGS, é "aproveitar todos os recursos, toda a logística, todo o planeamento que temos para vacinar contra a gripe e simultaneamente, fazermos os reforços sazonais para a Covid-19".

A guerra na Ucrânia entrou no 100.º dia. Este é o conflito armado mais documentado de sempre, graças ao trabalho de fotojornalistas que desde o primeiro dia arriscam a própria vida para mostrar ao mundo as consequências da invasão russa e dos próprios ucranianos que usaram os telefones e as redes sociais como armas. Veja os cem dias em cem imagens aqui:

E acompanhe tudo sobre o 100.º dia de guerra na Ucrânia aqui:

Também na ordem do dia estão os Estados Unidos. Na sequência dos tiroteios em massa no país e no dia em que três pessoas morreram num tiroteio à porta de uma igreja, no estado do Iowa, Joe Biden pediu ao Congresso para agir no controlo de armas de fogo e proibir a venda de armas de assalto a particulares.

Em Nova Iorque, foi aprovada uma nova legislação que aumenta a idade mínima para comprar armas semiautomáticas de 18 para 21 anos. Esta nova lei também proíbe a venda de munições que consigam penetrar em coletes à prova de bala e permite a identificação daqueles que podem eventualmente causar danos a si próprios ou a outros, se estiverem na posse de uma arma.

Destaque ainda para os amigos de quatro patas. Um estudo revelou que os cães treinados podem ser capazes de detetar uma infeção por Covid-19 de forma mais eficaz do que os testes PCR que utilizam uma zaragatoa nasal, tanto em pessoas sintomáticas como em pessoas assintomáticas.

Por fim, em Viana do Castelo, o prédio Coutinho já desapareceu definitivamente da paisagem. Ainda há trabalhos a decorrer até ao final de junho, mas os 13 andares do edifício foram praticamente reduzidos a escombros.