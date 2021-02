Nova estratégia. DGS quer rastreios regulares à Covid em escolas, fábricas e construção civil

© Carlos Alberto/Global Imagens

Por Nuno Guedes 10 Fevereiro, 2021 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta em comunicado aquelas que serão as principais linhas da nova estratégia de testagem para travar a pandemia nos próximos meses.

A DGS confirma algo que a Ministra da Saúde já tinha referido esta quarta-feira no Parlamento, ou seja, o "alargamento da utilização de testes laboratoriais a todos os contactos" de alguém com Covid-19, seja esse contacto de alto ou de baixo risco - hoje esses testes só se fazem a parte dos contactos de alto risco, conforme avaliação das autoridades de saúde.

Por outro lado, a DGS adianta que outra meta é que exista uma "disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Finalmente, está ainda prevista a "implementação de rastreios regulares com testes rápidos em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social", sendo dados como exemplos os trabalhadores de fábricas e da construção civil.

No mesmo comunicado, a DGS explica ainda que "revê em permanência as suas recomendações, tendo ainda em atenção o contexto epidemiológico existente", acrescentando que a ideia das novas medidas é "reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais de forma a antecipar um desconfinamento controlado, e otimizar a capacidade laboratorial do país, gradualmente expandida durante o ano de 2020".