DGS recomenda 2.ª dose da Pfizer ou Moderna a menores de 60 anos que receberam Astrazeneca

Por Guilherme de Sousa 28 Maio, 2021 • 22:55

A Direção-Geral da Saúde DGS recomenda aos cidadãos com menos de 60 anos que tenham recebido a primeira dose da Astrazeneca que sejam inoculados com uma vacina mRNA, como a da Pfizer ou a Moderna. A informação consta numa atualização da norma de uso da vacina da Astrazeneca (atualmente designada por Vaxzevria).



Até agora, a norma da DGS dava duas alternativas. Ou os cidadãos aceitavam ser vacinados com a segunda dose da Astrazeneca ou esperavam pelos resultados das investigações sobre a combinação de vacinas diferentes.​​​​​​​



​​​​​​​Sobre o esquema vacinal agora recomendado, a DGS esclarece que "os cidadãos devem receber uma dose de vacina de mRNA, com um intervalo de 12 semanas após a primeira dose de Vaxzevria".

"As pessoas que adiaram a segunda dose do esquema de VAXZEVRIA®, aguardando por nova recomendação da DGS, devem completar a vacinação, logo que possível, com uma dose de vacina de mRNA", lê-se na norma assinada pela diretora-geral da saúde, Graça Freitas.

A DGS lembra que "dada a maior maior reatogenicidade, com um esquema vacinal constituído por duas vacinas diferentes, poderá ser administrado paracetamol, após a administração da segunda dose".

Em causa estão 80 mil pessoas, menores de 60 anos, que receberam a primeira dose da vacina da Astrazeneca.