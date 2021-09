DGS recomenda uso de máscara no exterior, incêndio em prisão mata português e outros destaques

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Por TSF 08 Setembro, 2021 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre os assuntos que definiram a manhã desta quarta-feira está a recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS) para que se continue a usar máscara de proteção contra o coronavírus em eventos no exterior e em espaços como os recreios das escolas, mesmo depois de deixar de ser obrigatório por lei.

Na ordem do dia está também o incêndio numa prisão na Indonésia, que causou a morte de 41 pessoas, entre as quais um cidadão português. O Governo de Portugal já veio lamentar a morte deste cidadão e adianta que estão em curso diligências para prestar o apoio necessário à família do mesmo.

Destaque ainda para o México, que sofreu de mais do que uma catástrofe natural nas últimas horas. Primeiro, foram as cheias, que levaram à morte de pelo menos 17 pessoas num hospital no estado de Hidalgo. Depois, foi um sismo de magnitude 7,1 - seguido por dezenas de réplicas - que abalou o sudeste do país e provocou pelo menos uma morte.

E a fechar, novidades dos lados das 'águias'. A direção do Benfica vai reunir-se nos próximos dias para decidir se exerce o direito de preferência na compra das ações que o ex-presidente do clube, Luís Filipe Vieira, está a vender por um preço acima dos valores de mercado. Em paralelo, as ações da Benfica SAD dispararam, esta manhã, alcançando o valor histórico de 5,12 euros.