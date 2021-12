DGS recomenda vacinação contra a Covid para todas as crianças dos 5 aos 11 anos

© Estela Silva/Lusa

Por Rui Oliveira Costa 07 Dezembro, 2021 • 16:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a recomendação da vacinação de todas as crianças entre os cinco e os 11 anos. As crianças com doenças consideradas de risco para a Covid-19 terão prioridade.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para Covid-19 grave. A vacina a utilizar será a Comirnaty® [produzida pela Pfizer/BioNTech], que tem parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a formulação pediátrica, à data", anunciou a DGS em comunicado.

A recomendação vem na sequência da posição favorável da Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC) quanto à vacinação dos menores entre os cinco e os 11 anos.

A DGS explica que "o número de novos casos de COVID-19 em crianças tem vindo a aumentar" e, apesar de a doença ser geralmente ligeira, "existem formas graves de Covid-19 em crianças".

"A CTVC acrescenta que se deve manter o acompanhamento da situação epidemiológica, da evidência científica e de recomendações dos Estados membros. A recomendação pode ser alterada sempre que se justifique, nomeadamente, caso venham a ser conhecidos mais dados sobre novas variantes", esclarece-se no comunicado.

A DGS anuncia ainda uma conferência de imprensa para a próxima sexta-feira com o objetivo de prestar "esclarecimentos técnicos adicionais".

Espanha também recomendou a vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos na manhã desta terça-feira. No país vizinho, a vacinação dos menores começa no dia 15 de dezembro.

As duas recomendações surgem na sequência da validação da vacina da Pfizer/BioNTech para estas crianças, por parte da EMA.

No boletim epidemiológico desta terça-feira, foram contabilizadas mais 21 mortes e 3417 novos casos de Covid-19 em Portugal. Ainda assim, há menos 12 pessoas internadas em enfermarias e menos duas em cuidados intensivos.

Leia o comunicado da DGS na íntegra:

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para Covid-19 grave. A vacina a utilizar será a Comirnaty®, que tem parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a formulação pediátrica, à data.

Esta recomendação surge na sequência da posição da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC), que considerou, com base nos dados disponíveis, que a avaliação risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças desta faixa etária.

O número de novos casos de Covid-19 em crianças tem vindo a aumentar. A doença nestas faixas etárias é geralmente ligeira, mas existem formas graves de Covid-19 em crianças. O risco de hospitalização é maior em crianças com doenças de risco, contudo, muitos dos internamentos ocorrem em crianças sem doenças de risco.

Para esta posição foram considerados os contributos de um grupo de especialistas em Pediatria e Saúde Infantil, bem como de membros consultivos da CTVC.

A CTVC acrescenta que se deve manter o acompanhamento da situação epidemiológica, da evidência científica e de recomendações dos Estados membros. A recomendação pode ser alterada sempre que se justifique, nomeadamente, caso venham a ser conhecidos mais dados sobre novas variantes.

A DGS e o Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde prestarão esclarecimentos técnicos adicionais e sobre o calendário de vacinação e respetiva logística em conferência de imprensa na sexta-feira, dia 10 de dezembro."