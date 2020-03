DGS reconhece mais casos de infeção, mas só revela números de manhã

© José Sena Goulão/Lusa

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reconheceu na noite desta quinta-feira que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal já ultrapassou os últimos números oficiais - de 59 - mas revelou que, por uma questão de "coerência com os números", as autoridades de Saúde optaram por passar a divulgar o números de casos confirmados apenas uma vez por dia.

A última atualização do número de casos tinha acontecido às 10h desta quarta-feira.

A revelação surgiu na sequência de uma questão da TSF na conferência de imprensa conjunta com a ministra da Saúde, Marta Temido, e com o Conselho Nacional de Saúde, sobre a identificação de dois casos durante esta quarta-feira no hospital de Santa Maria, em doentes que estavam internados devido a uma pneumonia.

Graça Freitas explicou que o novo diagnóstico destes doentes - que afinal têm coronavírus - está relacionada com uma alteração na definição de caso, que leva a que os hospitais passem a "pesquisar doentes internados com pneumonia ou doença respiratória grave".

"Temos de esperar mais umas horas para perceber se há pessoas sem ligação epidemiológica, ou a um país, ou a outro caso de doença e, com rigor, neste momento não conseguimos identificar, em três ou quatro pessoas, o seu link [ligação]", explicou Graça Freitas, referindo-se às cadeias de contágio da Covid-19. Neste momento há seis cadeias identificadas.