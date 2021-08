DGS reduz tempo entre doses da Pfizer, fogo "descontrolado" em Atenas e outros destaques TSF

© AFP

A DGS anunciou esta terça-feira a redução do prazo entre as duas doses da vacina da Pfizer. Esta alteração da norma de vacinação pode ajudar a vacinar os mais jovens em menos tempo

Um fogo de grandes dimensões já obrigou à evacuação de uma zona residencial no norte de Atenas. Durante a tarde, as autoridades admitiram que o incêndio estava fora de controlo. A Grécia e outros países do sul da Europa estão a ser atingidos por uma onda de calor, que fez os termómetros ultrapassarem os 46 graus em várias regiões.

O Presidente da República promulgou esta terça-feira os diplomas que alteram às leis da Defesa Nacional e da Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. No texto, Marcelo destaca que a versão final atenuou "uma ou outra faceta mais controversa".

Um dia depois de ter sido eliminada dos Jogos Olímpicos, Liliana Cá é protagonista de uma reportagem da TSF, que foi conhecer as raízes da atleta portuguesa. Cá foi traída em Tóquio pelas más condições atmosféricas durante a final do lançamento do peso.

Nos EUA, o Pentágono esteve encerrado depois de terem sido disparados vários tiros nas imediações. Após duas horas, o edifício reabriu e as autoridades ainda não explicaram o incidente.

Regressando à pandemia, a vacinação em regime de "Casa Aberta" já está disponível para maiores de 30 anos. Já o autoagendamento passa a ser exclusivo para jovens dos 16 aos 17 anos.

Por fim, uma notícia que marca a atualidade política. O líder do Chega, André Ventura, é acusado do crime de desobediência civil simples por causa da organização de um jantar-comício, em Braga, durante a campanha para as presidenciais. O Ministério Público acusa o deputado único uma vez que esse evento aconteceu durante o estado de emergência.