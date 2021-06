DGS responde a Marcelo. António Costa está isolado pelo "princípio da precaução"

O primeiro-ministro, António Costa, está a cumprir isolamento, apesar de já ter sido vacinado contra a Covid-19 © Johanna Geron/AFP

A Direção-Geral da Saúde (DGS) justifica-se com o "princípio da precaução em Saúde Pública, no atual momento epidemiológico", para explicar o isolamento imposto a António Costa por contacto com dois infetados com Covid-19, apesar de estar vacinado, ter o certificado da vacinação e um teste negativo.

As explicações tinham sido pedidas pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa disse que o caso do primeiro-ministro "tem de ser explicado, para que não haja a ideia errada de que a vacina não serve para nada".

À TSF, a DGS justifica-se com o "princípio da precaução" e com aquilo que está previsto em duas normas: "as pessoas vacinadas são abordadas, no que diz respeito ao isolamento e testagem, respetivamente, da mesma forma que as pessoas não vacinadas".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) refere, contudo, que "esta matéria encontra-se presentemente em discussão e poderá ser atualizada com base na evolução da evidência científica e se a situação epidemiológica assim o suportar".