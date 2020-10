DGS revê autorização para presença de público em eventos desportivos

O diretora-geral da Saúde, Graça Freitas © Tiago Petinga/Lusa

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a rever a autorização para a presença de público em eventos desportivos, em especial nos grandes prémios de Portugal de Fórmula 1 e MotoGP, admitindo a sua redução, revelou esta sexta-feira Graça Freitas.

"A DGS está a rever a programação em termos de público nos eventos desportivos, em função da evolução da situação epidemiológica e da região do país [onde se vão realizar], que não é uniforme", disse a diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa destinada a fazer o balanço da pandemia de Covid-19.

Graça Freitas advertiu que "a situação é preocupante", o que leva a autoridade de saúde a agir de forma "muito cautelosa", adiantando que a presença de espetadores em espetáculos desportivos "está a ser equacionada conforme a zona, com a redução que terá de existir".

A DGS já tinha dado parecer favorável - sem estabelecer números - à presença de público no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que se vai realizar entre 23 e 25 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, com capacidade para perto de 100 mil espetadores.

A prova de MotoGP, que, à semelhança da F1, foi incluída no calendário do Mundial de velocidade de motociclismo deste ano devido ao cancelamento de várias corridas, vai disputar-se em 22 de novembro, também no circuito algarvio, devendo contar com a participação do piloto português Miguel Oliveira.

"Sempre disse que todas as situações de público em eventos desportivos tinham a ver com tipo de evento e a situação epidemiológica. Neste momento, ambas as questões estão a ser equacionadas consoante região do país e incidência de casos nessa região", reforçou.

Portugal regista esta sexta-feira 2608 novos casos de infeção com o novo coronavirus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia de Covid-19 (o terceiro dia consecutivo acima de dois mil novos casos), e 21 mortos, segundo o boletim epidemiológico da DGS.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2149 mortes e 95 902 casos de infeção, estando ativos 37 697 casos.