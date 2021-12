DGS revela pareceres, as datas da vacinação de crianças e outros destaques TSF

A DGS divulgou os pareceres dos especialistas © Tiago Petinga/Lusa

A Direção-Geral da Saúde não tem por hábito divulgar, na íntegra, os pareceres dos especialistas, mas a insistência por parte de vários partidos políticos e a pressão da própria sociedade levaram Graça Freitas, diretora-geral da saúde, a tornar o documento público esta sexta-feira. São 38 páginas em que os especialistas falam dos benefícios e riscos da vacinação entre as crianças, que vão começar a ser vacinadas já no fim de semana de 18 e 19 de dezembro.

As crianças dos cinco aos 11 anos vão ser vacinadas contra a Covid-19 a partir do fim de semana de 18 e 19 de dezembro. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado adjunto da Saúde, António Lacerda Sales.

O número de concelhos em risco elevado e muito elevado de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 já ascende a 201, com outros 16 municípios em situação de risco extremo, indicou a Direção-Geral da Saúde.

O pico desta vaga da Covid-19 deve ser atingido ainda antes do Natal e deve estabilizar à volta dos cinco mil casos. A média de mortes diárias deve ficar-se pelas 20. São estes os dados que mostram os cálculos matemáticos de Carlos Antunes, referidos à TSF, uma vez que, nas últimas duas semanas da progressão do vírus tem abrandado e, assim, já é possível estimar um pico.

A reportagem TSF "Estamos Juntos" venceu o Prémio de Jornalismo Direitos Humanos & Integração, na categoria Rádio. O prémio, atribuído pela Comissão Nacional da UNESCO e pela Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, distingue os melhores trabalhos na área de Direitos Humanos e foi entregue quando se assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

No futebol, o médio João Palhinha renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada, até 30 de junho de 2026, anunciou o clube campeão nacional. Palhinha, de 26 anos, regressou ao Sporting em 2020/21, depois de duas épocas de empréstimo ao Sporting de Braga e de passagens por Belenenses e Moreirense, após concluir nos leões a formação iniciada no Alta de Lisboa e no Sacavenense.

Em véspera do jogo com o Boavista, o treinador do Sporting levantou a hipótese de Coates voltar à equipa já no sábado, na I Liga de futebol. A confirmar-se, o capitão terá alta após ter estado infetado com Covid-19.