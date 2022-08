Dia de eleições em Angola, seis meses de guerra na Ucrânia e outros destaques TSF

© Dora Pires/TSF

No dia em que mais de 14 milhões de eleitores angolanos são chamados a decidir o futuro do país, a TSF acompanha as eleições gerais em direto a partir de Luanda. Siga aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos.

A manhã decorreu sem problemas e num clima calmo. Tão calmo que, quem está habituado ao ritmo de Luanda, estranha.

Mas não é só em Angola que se vota. Em Portugal, há milhares de angolanos habilitados a votar e Zeferino Boal é um deles. Com esperança no futuro do país, pede aos angolanos que todos contribuam: "Não esperem que o governo ou o Estado faça por eles, mas que todos façamos alguma coisa por Angola."

O dia era 24 de fevereiro. Vladimir Putin anunciava uma "operação especial militar" na Ucrânia e iniciava-se um dos capítulos mais importantes da História moderna. Seis meses depois, há quem admita nunca ter pensado que o conflito pudesse estender-se por tanto tempo.

Em Portugal, o dia nascia com a notícia de que o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, estava em Kiev para reforçar o apoio português ao país. A agenda incluía uma visita ao memorial de homenagem às vítimas da guerra que acabou por ser cancelada, mas manteve-se um outro ponto: a reunião com o homólogo Dmytro Kuleba.

Neste dia em que também se assinala o aniversário da independência da Ucrânia, Zelensky aproveitou para reafirmar a postura ucraniana: "Vamos lutar pela nossa terra até ao fim. Estamos a aguentar há seis meses. É difícil, mas cerramos os punhos e estamos a lutar pelo nosso destino."

Do lado russo também parece manter-se a postura de que tudo decorre como planeado.

A área ardida em Vila Real, distrito afetado por pelo menos dois grandes incêndios nos últimos dias, já é de perto de seis mil hectares, revela o presidente da câmara. Os prejuízos, previsivelmente "consideráveis", ainda não foram contabilizados.

E numa semana em que têm sido registadas as detenções de vários incendiários, o Ministério Público revela que abriu, desde o início do ano, mais de três mil inquéritos a crimes de incêndio florestal.

Pode vir da Grécia o próximo reforço do Sporting: os leões estão perto de garantir o médio Alexandropoulos por uma quantia a rondar os cinco milhões de euros.