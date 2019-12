Dia de Natal sem mortes na estrada. Mas GNR já passou mais de seis mil multas

Operação de Natal da GNR © Rodrigo Antunes/Lusa

A Operação de Natal da Guarda Nacional Republicana (GNR) fez, até ao momento, seis mortos e 17 feridos graves. Em cinco dias, foram registados mais de 1300 acidentes rodoviários.

A situação tem estado, no entanto, calma, neste dia de Natal. Desde as 18h00 de dia 24 de dezembro que não se registam quaisquer vítimas mortais nas estradas portuguesas.

"A noite de Natal, em termos de acidentes, correu bem, felizmente. Desde as 18h00 de ontem [dia 24] que não temos qualquer vítima mortal a registar. Esperemos que o resto do dia decorra com a mesma normalidade", afirmou, em declarações à TSF, Paulo Gomes, major da GNR.

No entanto, a GNR já passou, até ao momento, mais de 6.000 multas nas estradas e foram apanhados 2.257 condutores em excesso de velocidade e outros 264 com excesso de álcool no sangue.

"Foram registados 264 excessos de álcool, 137 que foram considerados taxa crime. Estamos a falar também de um universo total de 6.049 contraordenações até à data. Quanto ao controlo de velocidade, registámos 2.257 excessos", precisou Paulo Gomes.