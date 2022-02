Dia de sanções à Rússia, situação com reféns em Amesterdão e outros destaques TSF

Estados Unidos e União Europeia anunciaram as sanções à Rússia depois de Putin ter reconhecido a independência das regiões separatistas da Ucrânia © Yuri Kochetkov/EPA

Por TSF 22 Fevereiro, 2022 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de Vladimir Putin ter reconhecido as regiões de Donetsk e Lugansk como estados independentes, esta terça-feira foi dia de os Estados Unidos da América e a União Europeia anunciar as sanções à Rússia.

Joe Biden, Presidente norte-americano, afirma que a invasão russa da Ucrânia já começou e mobilizou as forças aramadas dos EUA que estão estacionadas na Europa para a região do mar Báltico. No entanto, garante que "não tenciona lutar contra a Rússia".

Pelo seu lado, a União Europeia, pela voz de Josep Borrell, anunciou sanções que vão "atingir e muito" a Rússia. "Este é um momento particularmente perigoso para a Europa", considera. Já Augusto Santos Silva, que esteve na reunião onde foram aprovadas as sanções europeias, avisa, em declarações À TSF, que podem ser mais graves "se a Rússia persistir nestes atos ilegais".

O objetivo da União Europeia é tornar a vida do Kremlin "tão difícil quanto possível", segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

ACOMPANHE AQUI A ESCALADA DE TENSÃO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA

Em Amesterdão, capital dos Países Baixos, um homem armado fez pelo menos um refém numa Apple Store. A polícia confirma que, desde o início da situação, várias pessoas conseguiram sair do edifício, mas não disponibiliza mais detalhes para não prejudicar a operação em curso.

Nuno Sousa, candidato pela lista C à presidência do Sporting, foi entrevistado esta tarde por Mário Fernando, na TSF. O cabeça de lista defende que Bruno de Carvalho e Godinho Lopes podem ser reintegrados como sócios e abre a porta à rentabilização do naming do estádio.

O Ministério Público recuou na acusação a André Ventura e a outros dois dirigentes do Chega, pelo crime de desobediência por causa de um jantar-comício realizado durante a campanha para as Presidenciais 2021, em pleno estado de emergência.

Esta terça-feira é dia de Euromilhões. Saiba aqui se acertou nos cinco números e duas estrelas que valem 40 milhões de euros.