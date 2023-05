Dia Escola Azul. Milhares de pessoas em defesa dos oceanos

Esta iniciativa é uma forma de promover a consciencialização sobre a importância da preservação do meio ambiente © Artur Machado / Global Imagens

Por Rute Fonseca 19 Maio, 2023 • 09:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A iniciativa faz parte do programa do Dia Escola Azul, que se comemora esta sexta-feira e que envolve cerca de 400 estabelecimentos de ensino de todo o país.

Fernanda Silva, coordenadora da Escola Azul, diz à TSF que esta iniciativa é uma forma de promover a consciencialização sobre a importância da preservação do meio ambiente.

"Todo o lixo que existe em terra acabará no mar. Fala-se muito em sustentabilidade e é preciso transformar pensamentos em ações, para que gerações vindouras tenham um planeta mais sustentável".O Dia da Escola Azul tem como tema "Isto (Não) é a minha praia" e por todo o país são muitas as iniciativas em nome do ambiente.

Ouça as declarações de Fernanda Silva à TSF 00:00 00:00

"Temos cerca 380 escola sem todo ao país. Hoje é um dia especial em que o desafio foi lançado pelos alunos embaixadores das Escolas Azuis. O desafio é todas as escolas fazerem uma limpeza de praia, é um tema que perturba e preocupa os alunos. De norte a sul teremos muitas iniciativas com escolas a fazer limpezas de parai, as que estão longe da praia vão fazer limpeza de rios e ribeiros e também há quem vá fazer limpeza nas escolas, nos recintos escolares e nas zonas envolventes. Por exemplo, em Espinho temos uma atividade que vai envolver mais de 1200 alunos; temos atividades em Lisboa, Setúbal, Algés no Algarve... ao longo de todo o litoral vamos encontrar alunos a fazerem limpezas de praia".

Esta sexta-feira é o Dia da Escola Azul, promovido pelo Ministério da Economia e do Mar, depois os alunos envolvidos nas campanhas de limpeza de praias e de rios vão mostrar o lixo que conseguiram recolher.